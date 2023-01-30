أول حصيلة رسمية لضحايا تفجير المسجد بباكستان.. 20 قتيلًا وأكثر من 100 مصاب

قال مسؤولون في قطاعي الأمن والصحة: إن 20 شخصًا قُتلوا من بينهم رجال شرطة، وأصيب أكثر من 90 آخرين إثر وقوع تفجير داخل مسجد في منطقة "بوليس لاينز" في مدينة بيشاور شمال غرب باكستان.
وقال مسؤولون أمنيون: إن انتحاريًّا كان متواجدًا في الصفوف الأولى خلال صلاة الظهر عندما فجّر نفسه؛ مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات؛ بحسب ما نقلته الوكالة الفرنسية للأنباء "أ.ف.ب".
وقال مسؤول في الشرطة الباكستانية لـ"رويترز": إن انفجارًا وقع في مسجد كان به عدد كبير من المصلين في مدينة بيشاور شمال غرب البلاد اليوم الاثنين.
وأضاف المسؤول سيكاندار خان "انهار جزء من المبنى، ويُعتقد أن الكثيرين تحت الأنقاض".
وقال متحدث باسم مستشفى في بيشاور إنهم استقبلوا 70 مصابًا حتى الآن بعضهم في حالة حرجة.
وكشفت صحيفة "داون" أن التفجير أسفَرَ عن مقتل 20 شخصًا وإصابة أكثر من 100 آخرين.
وقال مراسل الصحيفة في موقع الانفجار إن الانفجار وقع في حوالى الساعة 1:40 ظهرًا أثناء أداء صلاة الظهر.
وأضاف أن عناصر من الشرطة والجيش وفِرَق المفرقعات كانوا موجودين داخل المسجد.
وأشار إلى أن جزءًا من المبنى قد انهار، ويُعتقد أن العديد من الأشخاص -خاصة أولئك الذين وقفوا في الصف الأمامي أثناء الصلاة- موجودون تحته.