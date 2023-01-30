أول حصيلة رسمية لضحايا تفجير المسجد بباكستان.. 20 قتيلًا وأكثر من 100 مصاب

وقال مسؤولون أمنيون: إن انتحاريًّا كان متواجدًا في الصفوف الأولى خلال صلاة الظهر عندما فجّر نفسه؛ مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات؛ بحسب ما نقلته الوكالة الفرنسية للأنباء "أ.ف.ب".