حصيلة مجزرة مدرسة النازحين في دير البلح ترتفع إلى 30 شهيداً

وأفادت مصادر محلية، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت مدرسة تؤوي نازحين غرب دير البلح؛ ما أدّى إلى استشهاد 20 مواطناً في الحصيلة الأولية، بينهم أطفالٌ ونساءٌ، إضافة إلى إصابة العشرات بجروحٍ خطيرة.