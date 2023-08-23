لليوم الثاني.. قمة بريكس تتواصل بجوهانسبرج وسط مساعٍ لإقامة نظام عالمي جديد

من جهته، قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا: إن مجموعة بريكس أصبحت أقوى، لكنها تواجه سيناريوهات معقدة جدًا، فدول "بريكس" تمثل 41 في المائة من سكان العالم وأكثر من 30 في المائة من الناتج العالمي، والحرب الأوكرانية أظهرت مدى محدودية دور مجلس الأمن الدولي، والكثير من الهيئات الأممية لا تملك الكثير من النفوذ، لافتًا إلى أن ما يحدث في أوكرانيا له تداعيات عالمية.