استهداف بدم بارد.. مسيرة إسرائيلية تقتل 12 فلسطينيًّا وهم ينتظرون المساعدات!

قتل 12 فلسطينيًّا على الأقل، الجمعة، بغارات شنّتها طائرات مسيرة إسرائيلية على مجموعة كانت تنتظر وصول مساعدات إنسانية في شمال قطاع غزة؛ بحسب ما أعلن "الدفاع المدني".