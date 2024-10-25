استهداف بدم بارد.. مسيرة إسرائيلية تقتل 12 فلسطينيًّا وهم ينتظرون المساعدات!

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استهداف بدم بارد.. مسيرة إسرائيلية تقتل 12 فلسطينيًّا وهم ينتظرون المساعدات!
12 جثة وعدد من الجرحى شمال مخيم الشاطئ غرب غزة في إيضاح لـ"المدني"
قتل 12 فلسطينيًّا على الأقل، الجمعة، بغارات شنّتها طائرات مسيرة إسرائيلية على مجموعة كانت تنتظر وصول مساعدات إنسانية في شمال قطاع غزة؛ بحسب ما أعلن "الدفاع المدني".
وقال متحدث الدفاع المدني الفلسطيني محمود بصل لوكالة "فرانس برس": إن "طواقم الدفاع المدني انتشلت 12 جثة وعددًا من الجرحى، بعد استهداف مسيرات إسرائيلية مجموعة من المواطنين ومركبة ينتظرون وصول المساعدات شمال مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة".
ووفق ما نقلت "العربية.نت": لم يردّ الجيش الإسرائيلي على طلب "فرانس برس" التعليق.