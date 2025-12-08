الاحتلال يصعّد عمليات الهدم بالضفة والقدس ويُخلي عائلات ويجرف أراضي

أما في القدس المحتلة، فقد شملت الاعتداءات هدم بركس زراعي، ومتنزه، وتجريف ملعب وأراضٍ زراعية في بلدة مخماس شمال المدينة، إلى جانب اقتلاع عدد من الأشجار، وهدم منشأة تجارية في بلدة حزما شمال شرق القدس. كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز السام خلال عملية الاقتحام، ما تسبب في إصابة العشرات بحالات اختناق.