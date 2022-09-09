كوريا الشمالية تتبنى قانوناً يسمح لها بتنفيذ ضربة نووية وقائية

ونقلت الوكالة عن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، قوله إنه بهذا النص الجديد "أصبح وضع بلدنا بوصفه دولة تمتلك السلاح النووي أمراً لا رجوع فيه". وتابع "إن التخلي عن الأسلحة النووية غير وارد على الإطلاق (بالنسبة إلينا)، ولا يمكن أن يكون هناك نزع للسلاح النووي أو تفاوض".