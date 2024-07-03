"بايدن" لموظفي حملته: أنا زعيم الحزب الديمقراطي.. لا أحد يدفعني للرحيل

واستخدم بايدن كل الوسائل الممكنة لمحاولة إنقاذ حملة إعادة انتخابه، فتحدث إلى كبار المشرعين، وعزز طاقم حملته، واجتمع في وقت لاحق من اليوم مع الحكام الديمقراطيين قبل رحلة مخططة في نهاية الأسبوع، ومقابلة تلفزيونية، ولكن كانت هناك دلائل على أن الدعم لبايدن يتآكل بسرعة بين الديمقراطيين في الكابيتول.