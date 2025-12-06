الجامعة العربية ترحب بتصويت الأمم المتحدة لصالح تمديد ولاية الأونروا

وقال أبو الغيط، في بيان اليوم: "إن "الأونروا" تؤدي دورًا لا غنى عنه في إعاشة وتشغيل ملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وأن دورها اكتسب إلحاحًا أكبر بسبب الكارثة الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية الوحشية التي امتدت لعامين، وأسفرت عن تدمير كامل للبنية الأساسية ولنظم الحياة في القطاع".