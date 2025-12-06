الجامعة العربية ترحب بتصويت الأمم المتحدة لصالح تمديد ولاية الأونروا

رحّب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بنتائج تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس لصالح الموافقة على تمديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لمدة ثلاث سنوات.
وقال أبو الغيط، في بيان اليوم: "إن "الأونروا" تؤدي دورًا لا غنى عنه في إعاشة وتشغيل ملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وأن دورها اكتسب إلحاحًا أكبر بسبب الكارثة الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية الوحشية التي امتدت لعامين، وأسفرت عن تدمير كامل للبنية الأساسية ولنظم الحياة في القطاع".
وأعرب عن أمله في أن يكون هذا التصويت المهم بداية لتجديد دور "الأونروا" ومساندتها في مواجهة حملات إسرائيلية مغرضة تستهدف محو دورها في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية توطئة لإلغاء قضية اللاجئين الفلسطينيين، وحرمانهم من أهم أسباب صمودهم على الأرض.
ووجه الأمين العام نداءً لجميع الدول المانحة بالتحرك على نحو عاجل لسد فجوة التمويل التي تعاني منها الوكالة الدولية والتي تبلغ نحو (200) مليون دولار من أجل تمكينها من مواصلة عملها الإنساني الذي لا غنى عنه في مناطق عملياتها الخمس كافة.