ما دام غير قلق فما يُخِيفه؟ .."الثوري الإيراني" يحذر "الأوروبي" من إدراجه على القائمة السوداء

حذّر الحرس الثوري الإيراني، اليوم (السبت)، الاتحاد الأوروبي من إدراجه على القائمة السوداء للمنظمات الإرهابية، وذلك بعد دعوة البرلمان الأوروبي لفرض عقوبات عليه.
وقال قائد الحرس اللواء حسين سلامي: "إن على الأوروبيين تحمّل العواقب في حال أخطأوا وأدرجوا الحرس الثوري على القائمة السوادء"، وذلك في تصريحات أوردها موقع "سباه نيوز" التابع للحرس، هي الأولى له منذ قرار البرلمان الأوروبي.
وأضاف: "إن الحرس الثوري لا يقلق على الإطلاق من تهديدات كهذه؛ لأنه كلما أعطانا أعداؤنا فرصة للتحرك، نتحرك بشكل أقوى"، وفقاً لـ"فرانس برس".
وأتى قرار البرلمان الأوروبي في فترة من التوتر المتزايد بين طهران وبروكسل على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها إيران، واتهام الغربيين لإيران بتزويد روسيا طائرات مسيّرة استخدمتها ضد أوكرانيا.
وطلب البرلمان الخميس الماضي من الاتحاد الأوروبي إدراج الحرس الثوري الإيراني على القائمة السوداء لـلمنظمات الإرهابية، بما يشمل فيلق القدس الموكل العمليات الخارجية، وقوات التعبئة "البسيج".