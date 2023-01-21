ما دام غير قلق فما يُخِيفه؟ .."الثوري الإيراني" يحذر "الأوروبي" من إدراجه على القائمة السوداء

وقال قائد الحرس اللواء حسين سلامي: "إن على الأوروبيين تحمّل العواقب في حال أخطأوا وأدرجوا الحرس الثوري على القائمة السوادء"، وذلك في تصريحات أوردها موقع "سباه نيوز" التابع للحرس، هي الأولى له منذ قرار البرلمان الأوروبي.