"وصلنا للحد الأقصى".. مستشفيات غزة مكتظة مع فرار الآلاف من الهجوم الإسرائيلي

وتواجه المستشفيات في وسط وجنوب غزة، مثل مجمع ناصر الطبي في خان يونس والمستشفيات الميدانية في المواصي، تدفق كثيف للمرضى والمصابين، وأوضح الدكتور مارتن غريفيثس جراح الصدمات البريطاني الذي يعمل متطوعًا في المواصي، أن قسم الطوارئ في مستشفى ميداني يتسع لـ90 سريرًا استقبل 160 مصابًا في ليلة واحدة، بينما يطلب 600 شخص العلاج يوميًا من عيادة صغيرة، ويقول: "إن الجميع جائعون، يعانون من سوء التغذية، وخائفون. ليس لدينا ما يكفي من الإمدادات"، مشيرًا إلى تفاقم الوضع بسبب إصابات الانفجارات والرصاص والجروح الملتهبة، وفقًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.