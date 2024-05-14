منذ 6 مايو.. "الأونروا": 450 ألف شخص نزحوا من رفح جنوب قطاع غزة

وقالت الأونروا إن "الشوارع فارغة في رفح مع استمرار العائلات في الفرار بحثًا عن الأمان".

وأضافت: "يواجه الناس الإرهاق المستمر والجوع والخوف.. ولا يوجد مكان آمن. والوقف الفوري لإطلاق النار هو الأمل الوحيد".