كيف تحرّك العالم لإصلاح ثقب الأوزون؟

بمرور الوقت، تمّ تحديث البروتوكول ليشمل مزيداً من المواد التي يمكن أن تسبّب ضررًا لطبقة الأوزون والمناخ. على سبيل المثال، في عام 2016، تمّت إضافة الهيدروفلوروكربون إلى قائمة المواد الخاضعة للرقابة، لأنه تمّ تحديد هذه الغازات على أنها غازات دفيئة قوية. وأصبحت المعاهدة واحدة من أنجح البروتوكولات لمواجهة التحديات البيئية التي يسبّبها البشر.