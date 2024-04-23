"الصحة العالمية" تطالب إسرائيل بوقف استهداف مستشفيات غزة

طالب مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم (الثلاثاء)، الاحتلال الإسرائيلي بوقف استهداف المستشفيات في قطاع غزة.
وقال "جيبريسوس" عبر منصة "إكس": "إن القصف الإسرائيلي تسبب في تعطيل نظام الطاقة الشمسية الذي يزود المستشفيات بالكهرباء، وإلى تلفيات في خزانات الماء والوقود أيضاً".
وأوضح أن 31 من أصل 36 مستشفى في غزة تعرضوا لدمار منذ أكتوبر الماضي.
وأضاف أن مستشفى العودة كان يخدم على الأقل 1200 مريض يومياً ويعمل به 209 أشخاص، واليوم أصبح الحصول على الخدمات الصحية يزداد صعوبة يوماً بعد يوم بسبب الهجمات.