"الصحة العالمية" تطالب إسرائيل بوقف استهداف مستشفيات غزة

وأضاف أن مستشفى العودة كان يخدم على الأقل 1200 مريض يومياً ويعمل به 209 أشخاص، واليوم أصبح الحصول على الخدمات الصحية يزداد صعوبة يوماً بعد يوم بسبب الهجمات.