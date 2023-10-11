"بايدن": ما قامت به "حماس" يتجاوز جرائم "داعش" .. وعلى إيران توخي الحذر

وأعلنت الخارجية الأمريكية، الأربعاء، أن حصيلة من تأكد مقتلهم من المواطنين الأمريكيين في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس قد ارتفع إلى 22 شخصًا.