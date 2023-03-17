كوريا الشمالية تختبر صاروخاً جديداً عابراً للقارات

وقالت بيونغ يانغ، إن الارتفاع الأقصى للصاروخ بلغ 6 آلاف كلم، وإنه حلّق مسافة ألف كلم "قبل أن يسقط بدقة في المنطقة المحددة لذلك في مياه مفتوحة قُبالة بحر الشرق الكوري"، في إشارةٍ إلى المساحة المائية المعروفة ببحر اليابان، وفق الوكالة الكورية الشمالية.