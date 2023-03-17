كوريا الشمالية تختبر صاروخاً جديداً عابراً للقارات

أكّدت كوريا الشمالية أنها اختبرت، الخميس، صاروخاً باليستياً عابراً للقارات يُعرف باسم "هواسونغ-17″، في ثالث تجربة تجريها الدولة النووية منذ يوم الأحد الماضي.
وأوردت وكالة كوريا الشمالية للأنباء، أن الصاروخ تمّ اختباره في خضم مناورات عسكرية أميركية كورية جنوبية مشتركة "مستفزة وعدائية".
والتجربة الصاروخية هي ثالث استعراض قوة لكوريا الشمالية منذ الأحد، وتأتي بينما تجري كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أكبر مناورات عسكرية مشتركة بينهما منذ 5 سنوات.
وجاء إطلاق الصاروخ، الخميس، قبل ساعات فقط من اجتماع رئيسَي كوريا الجنوبية واليابان في طوكيو، وعلى رأس جدول أعمالهما برامج بيونغ يانغ الصاروخية والنووية.
واعتبرت الوكالة الكورية الشمالية، أن التجربة الصاروخية "تحذير شديد اللهجة للأعداء الذين يتعمّدون تصعيد التوتر في شبه الجزيرة الكورية".
وقالت بيونغ يانغ، إن الارتفاع الأقصى للصاروخ بلغ 6 آلاف كلم، وإنه حلّق مسافة ألف كلم "قبل أن يسقط بدقة في المنطقة المحددة لذلك في مياه مفتوحة قُبالة بحر الشرق الكوري"، في إشارةٍ إلى المساحة المائية المعروفة ببحر اليابان، وفق الوكالة الكورية الشمالية.