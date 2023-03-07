الأمم المتحدة وعشرات الدول تطالب بإجراء تحقيق جادّ في انفجار ميناء بيروت

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى إجراء تحقيق جادّ في الانفجار الكارثي الذي وقع في مرفأ بيروت عام 2020، وهي دعوة ردّدتها عشرات الدول، اليوم "الثلاثاء".