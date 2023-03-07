الأمم المتحدة وعشرات الدول تطالب بإجراء تحقيق جادّ في انفجار ميناء بيروت

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى إجراء تحقيق جادّ في الانفجار الكارثي الذي وقع في مرفأ بيروت عام 2020، وهي دعوة ردّدتها عشرات الدول، اليوم "الثلاثاء".
وفي خطابه العالمي أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، قال "تورك": "هناك حاجة ماسّة إلى تحقيق جادّ في انفجار أغسطس/ آب 2020، دون تدخل سياسي أو مزيد من التأخير"؛ وفقًا لـ"رويترز".
في السياق نفسه تلا المبعوث الأسترالي بيانًا باسم 38 دولة من بينها الكثير من الدول الأوروبية وكندا وبريطانيا؛ للدعوة إلى تحقيق سريع ومستقلّ يتّسم بالمصداقية والشفافية.
ولفت البيان إلى أن التحقيق تعطّل بسبب عرقلة ممنهجة، وتدخل، وترهيب، وجمود سياسي.
من جهتها ذكرت السفيرة الأمريكية لدى المجلس، ميشيل تيلور؛ أن الأمر يتطلّب تحقيقًا سريعًا يتّسم بالشفافية.