الأمم المتحدة تطلق نداءً لتوفير 33 مليار دولار لدعم 135 مليون شخص

وأشارت إلى أن الأولوية الفورية هي توفير 23 مليارًا لإنقاذ أرواح 87 مليون شخص من الأكثر تضررًا من النزاعات والكوارث والأزمات المناخية، حيث شهد عام 2025 أقل تمويل إنساني خلال عقد، ولم تتجاوز المساهمات 12 مليار دولار.