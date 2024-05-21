اعتقال عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين بالاختناق في الضفة الغربية

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قفين شمال طولكرم، وذكرت مصادر محلية أن عددًا من آليات الاحتلال اقتحمت البلدة من محورها الغربي، وتمركزت في الحيين الغربي والشرقي ومحيط منطقة الأحراش، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.