صيانة 6 مفاعلات نووية تتعطل.. "إضرابات فرنسا" تلعب في إعدادات الكهرباء!

وتواصلت حالات انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من أسبوع، وأظهرت بيانات من شركة "آر.تي.إي" المشغلة لشبكة الطاقة أن هذا يعادل 25 بالمئة من إجمالي إمدادات الطاقة الحالية، ومع ذلك، لم تستورد فرنسا الطاقة من جيرانها، مما يشير إلى أن العرض المحلي يلبي الطلب.