"آركو" يكشف الكارثة: الاحتلال الإسرائيلي يتسبب في انهيار الخدمات الطبية في غزة

وأوضح البيان أن عدد المباني التي تعرضت لهدم كلي أكثر من 43000، وعدد المباني التي تعرضت لأضرار جزئية أو بليغة 225000، وبلغ عدد المدارس المتضررة 266، وعدد المدارس التي خرجت عن الخدمة 66، أما عن المساجد التي تعرضت للهدم الكلي بلغت 83 مسجداً، وعدد المقار الحكومية التي تضررت بشكل كبير وصلت 98.