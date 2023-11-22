"آركو" يكشف الكارثة: الاحتلال الإسرائيلي يتسبب في انهيار الخدمات الطبية في غزة

وثق المركز العربي للاستعداد للكوارث التابع للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو" في بيانٍ صحفي أورده لـ"سبق" انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة، وتدميره لكل الخدمات الصحية في محافظتي غزة وشمال غزة، وقصف مستشفى العودة في شمال غزة، مما أدى إلى استشهاد 4 أطباء.
ونقل البيان عن المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية إعلانه بأن مستشفيات (الشفاء، الإندونيسي، والأهلي) في القطاع طلبت المساعدة في إجلاء المرضى؛ بسبب حصار الاحتلال لها ومنعها من تقديم خدماتها، وعلى إثر ذلك تم نقل 120 جريحًا من المستشفى الإندونيسي إلى مستشفيي ناصر الطبي وغزة الأوروبي جنوبي القطاع.
ورصد البيان أن برنامج الأغذية العالمي أكد أن نقص الوقود يؤثر بشكل كبير على الاتصالات وتسيير عمليات الإغاثة، فيما أكد المركز في بيانه، أنه تم إجلاء فريق العمل في مركز إسعاف غزة بالكامل، بعد محاصرته في مستشفى الميداني ومنعه من العمل والاستجابة للحالات الإنسانية، وبذلك تتوقف خدمات الجمعية في مدينة غزة.
وأشار البيان إلى استمرار أزمة الوقود في مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في محافظة خان يونس، حيث يتم ترشيد الاستهلاك حاليًا للحد الأدنى، مما يؤثر على الخدمات المقدمة للنازحين أو للمرضى، وكذلك على خدمات الإسعاف والطوارئ.
وحصر المركز العربي للاستعداد للكوارث في بيانه، عدد الشهداء والذي بلغ 14,128 شهيداً من بينهم 5840 طفلاً و3550 امرأة، كما بلغ عدد الإصابات أكثر من 33000 مصاب، فيما بلغ عدد الجرحى من الكوادر الطبية أكثر من 210 جرحى، وبلغ عدد الشهداء من الكوادر الصحية 205 شهداء، ووصلت حالات الاعتداء على القطاع الصحي أكثر من 320.
وأوضح البيان أن عدد المباني التي تعرضت لهدم كلي أكثر من 43000، وعدد المباني التي تعرضت لأضرار جزئية أو بليغة 225000، وبلغ عدد المدارس المتضررة 266، وعدد المدارس التي خرجت عن الخدمة 66، أما عن المساجد التي تعرضت للهدم الكلي بلغت 83 مسجداً، وعدد المقار الحكومية التي تضررت بشكل كبير وصلت 98.
وجاء في البيان أن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تلقت 70 شاحنة مساعدات تحتوي على غذاء، مياه، معدات طبية، أدوية، معدات إغاثة من الهلال الأحمر المصري، فيما وصل عدد الشاحنات المستلمة من قبل الهلال الأحمر الفلسطيني منذ بدء الأزمة 21/ 10/ 2023 وحتى 18/ 11/ 2023 إلى 1174 تحتوي على: 43% مساعدات غذائية، 13% مساعدات إغاثية، 17% مياه صالحة للشرب، 21% أدوية ومستلزمات طبية، و6% مساعدات متنوعة.