ضربة أمريكية تقضي على اثنين من حركة الشباب الصومالية

وأضافت أن التقدير الأولي للقيادة يفيد بأن اثنين من إرهابيي حركة الشباب قُتلا في العملية، ولم يصب مدنيون أو يقتلوا، نظرًا للطبيعة النائية للمكان الذي وقع به الاشتباك.