ضربة أمريكية تقضي على اثنين من حركة الشباب الصومالية

أعلن الجيش الأمريكي، اليوم (الثلاثاء)، أنه قتل اثنين من مقاتلي حركة الشباب المتشددة في ضربة جوية على منطقة نائية بولاية جوبالاند الجنوبية في الصومال الأحد الماضي.
وأفادت قيادة القوات الأمريكية في أفريقيا في بيان، أوردته "رويترز"، بأن الضربة الجوية وقعت بالقرب من ليبيكوس في منطقة جوبا السفلى.
وأضافت أن التقدير الأولي للقيادة يفيد بأن اثنين من إرهابيي حركة الشباب قُتلا في العملية، ولم يصب مدنيون أو يقتلوا، نظرًا للطبيعة النائية للمكان الذي وقع به الاشتباك.
وتشن الولايات المتحدة غارات جوية على الصومال في محاولة لهزيمة حركة الشباب، التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي.