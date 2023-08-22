ترامب سيسلّم نفسه لسجن فولتون في جورجيا الخميس المقبل

وسيتعين على ترامب دفع كفالة قدرها 200 ألف دولار مقابل إطلاق سراحه. كما سيحظر على ترامب ممارسة الضغط على الجهات الأخرى للعملية القضائية، بما في ذلك من خلال المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.