الرئيس الروسي يزور إيران الأسبوع المقبل

أعلن رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى الإيراني محمد رضا بور إبراهيمي، اليوم (الثلاثاء)، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيزور إيران الأسبوع المقبل، في أول رحلة خارجية رسمية له إلى منطقة الشرق الأوسط، منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.