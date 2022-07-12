الرئيس الروسي يزور إيران الأسبوع المقبل

أعلن رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى الإيراني محمد رضا بور إبراهيمي، اليوم (الثلاثاء)، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيزور إيران الأسبوع المقبل، في أول رحلة خارجية رسمية له إلى منطقة الشرق الأوسط، منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" عن "إبراهيمي"، أن روسيا جادة بتوسيع علاقاتها الاقتصادية مع إيران، وأن التخطيط للوصول إلى هذه الغاية سيكون على رأس الملفات التي ستطرح على الطاولة خلال لقاءات الرئيس الروسي مع القيادة الإيرانية.
وأرجع سبب الإصرار الروسي على توسيع العلاقات الاقتصادية مع إيران إلى العقوبات التي فرضتها أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي على روسيا، نتيجة غزوها لأوكرانيا.
اعتبر البرلماني الإيراني أن "زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الأخيرة إلى موسكو خلقت أجواء إيجابية، وجرى التوقيع خلالها على اتفاقيات جيدة للغاية".
وتعقب زيارة "بوتين" إلى المنطقة زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كل من إسرائيل والأراضي الفلسطينية والسعودية، التي يبدأها "بايدن" غداً.