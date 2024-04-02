شارك في الحرب العراقية- الإيرانية.. من هو محمد زاهدي الذي اغتالته "إسرائيل"؟

وأصبح "زاهدي" من عام 2005 إلى 2007، قائد "قاعدة ثار الله" ومن عام 2017 إلى 2020، كان أيضاً نائباً لعمليات حرس الثورة، وعمل "زاهدي" في فيلق القدس من عام 2008 إلى عام 2016، وكان قائد قوة فيلق القدس بحرس الثورة لسوريا ولبنان.