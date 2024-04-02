شارك في الحرب العراقية- الإيرانية.. من هو محمد زاهدي الذي اغتالته "إسرائيل"؟

أغارت "إسرائيل" أمس على القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، مما أسفر عن اغتيال 11 شخصاً؛ سبعة منهم عناصر في الحرس الثوري الإيراني، بينهم محمد رضا زاهدي القائد الكبير في فيلق القدس، فمن هو "زاهدي"؟
وُلد "زاهدي" في 2 نوفمبر 1960 في أصفهان، وانضم إلى حرس الثورة الإيرانية عام 1980، وكان أحد القادة المتوسطين في الحرس الثوري أثناء الحرب العراقية- الإيرانية، وقاد لواء "قمر بني هاشم 44" من عام "1362 إلى 1365"، وفقاً لموقع قناة "العالم" الإيراني.
وقاد "زاهدي" فرقة "الإمام الحسين 14"، بين عامي 1983 و1986، وشغل مهمة قائد للقوات البرية في حرس الثورة عام بين عامي 1986و1991.
وأصبح "زاهدي" من عام 2005 إلى 2007، قائد "قاعدة ثار الله" ومن عام 2017 إلى 2020، كان أيضاً نائباً لعمليات حرس الثورة، وعمل "زاهدي" في فيلق القدس من عام 2008 إلى عام 2016، وكان قائد قوة فيلق القدس بحرس الثورة لسوريا ولبنان.
وذكر "حزب الله" اللبناني في بيان أن "القائد محمد رضا زاهدي كان من الداعمين الأوائل لسنوات طويلة من أجل تطوير وتقدم عمل الحزب في لبنان".