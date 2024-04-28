مسؤول إسرائيلي: المرحلة المكثفة من حرب غزة شارفت على نهايتها وأنظارنا تتجه للبنان

نقل تلفزيون "آي 24" الإسرائيلي، اليوم (الأحد)، عن مسؤول إسرائيلي لم يسمه القول: "إن المرحلة المكثفة من الحرب في غزة شارفت على نهايتها وأنظارنا تتجه إلى الجبهة الشمالية"، في إشارة إلى لبنان والمواجهة مع "حزب الله" والفصائل المسلحة هناك.