مسؤول إسرائيلي: المرحلة المكثفة من حرب غزة شارفت على نهايتها وأنظارنا تتجه للبنان

نقل تلفزيون "آي 24" الإسرائيلي، اليوم (الأحد)، عن مسؤول إسرائيلي لم يسمه القول: "إن المرحلة المكثفة من الحرب في غزة شارفت على نهايتها وأنظارنا تتجه إلى الجبهة الشمالية"، في إشارة إلى لبنان والمواجهة مع "حزب الله" والفصائل المسلحة هناك.
وأضاف المسؤول: "أبدينا استعدادا لتقديم تنازلات كبيرة بخصوص عودة النازحين لشمال غزة، وإسرائيل تنتظر ردًا من حركة حماس على آخر عرض بخصوص صفقة تبادل الأسرى خلال 48 ساعة".
وذكر أنه في حالة صدور رد سلبي آخر من "حماس"، فمن المتوقع أن تختار إسرائيل إجراء "تدريجيًا ومنضبطًا" للتعامل مع ما تبقى من كتائب "حماس" في رفح.
يأتي هذا التطور وسط ضغوط دولية متزايدة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع بالإضافة إلى تشديد موقف عائلات الرهائن.