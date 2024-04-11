اعتبرته "تدخلاً سافرًا".. الصين تفرض عقوبات على شركتين أمريكيتين لبيعهما أسلحة لتايوان

منعت بكين اثنين من كبار المسؤولين التنفيذيين في شركتين أمريكيتين تعملان في مجال الصناعات الدفاعية من دخول البلاد وجمدت ممتلكات الشركتين، ردًا على بيعهما أسلحة لتايوان.