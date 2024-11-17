حزب الله يؤكد مقتل مسؤول الإعلام في غارة إسرائيلية على بيروت

أكد حزب الله في بيان نعي، مقتل مسؤول العلاقات الإعلامية في الحزب، محمد عفيف، من جراء غارة إسرائيلية على بيروت.
وفي التفاصيل، قال مصدران أمنيان، إن محمد عفيف قُتل من جراء غارة إسرائيلية على بيروت، فيما ذكر مصدر أمني أن الغارة على منطقة رأس النبع استهدفت شقة تضم مكتب حزب البعث في بيروت، وفقًا لرويترز.
وفي المقابل ، أكد مصدر أمني إسرائيلي أن المستهدف في الغارة الإسرائيلية على بيروت هو محمد عفيف، وفقًا لسكاي نيوز عربية.
ولم يسبق الغارة على رأس النبع أي إنذار إسرائيلي، حيث أصابت حيًا لجأ إليه كثير من النازحين من الضاحية الجنوبية لبيروت.