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حزب الله يؤكد مقتل مسؤول الإعلام في غارة إسرائيلية على بيروت

استهدفت الغارة رأس النبع دون إنذار وأصابت حيًا لجأ إليه النازحون
مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف
مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف
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أكد حزب الله في بيان نعي، مقتل مسؤول العلاقات الإعلامية في الحزب، محمد عفيف، من جراء غارة إسرائيلية على بيروت.

وفي التفاصيل، قال مصدران أمنيان، إن محمد عفيف قُتل من جراء غارة إسرائيلية على بيروت، فيما ذكر مصدر أمني أن الغارة على منطقة رأس النبع استهدفت شقة تضم مكتب حزب البعث في بيروت، وفقًا لرويترز.

وفي المقابل ، أكد مصدر أمني إسرائيلي أن المستهدف في الغارة الإسرائيلية على بيروت هو محمد عفيف، وفقًا لسكاي نيوز عربية.

ولم يسبق الغارة على رأس النبع أي إنذار إسرائيلي، حيث أصابت حيًا لجأ إليه كثير من النازحين من الضاحية الجنوبية لبيروت.

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