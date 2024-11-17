حزب الله يؤكد مقتل مسؤول الإعلام في غارة إسرائيلية على بيروت

وفي التفاصيل، قال مصدران أمنيان، إن محمد عفيف قُتل من جراء غارة إسرائيلية على بيروت، فيما ذكر مصدر أمني أن الغارة على منطقة رأس النبع استهدفت شقة تضم مكتب حزب البعث في بيروت، وفقًا لرويترز.