واشنطن: قلقون من ارتفاع منسوب التوتر والعنف في إسرائيل والضفة الغربية

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة قلقة للغاية من مستويات العنف في إسرائيل والضفة الغربية وتخشى أن تؤدي مداهمة شنتها القوات الإسرائيلية هناك إلى انتكاسة الجهود المبذولة لاستعادة الهدوء، وفقاً للعربية نت.