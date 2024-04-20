"وول ستريت جورنال": "حماس" تبحث نقل مقرّها خارج قطر

واعتبرت الصحيفة أن "مغادرة حماس قطر يمكن أن تحبط المحادثات الحساسة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح عشرات الإسرائيليين المحتجزين في غزة، كما أنه قد يجعل من الصعب على إسرائيل والولايات المتحدة نقل رسائل إلى الحركة التي تصنّفها واشنطن كمنظمة إرهابية".