الصين: نرفض التلاعب الغربي ومحاولة تسييس البحث عن مصدر "كورونا"

وألمحت نينغ، إلى مشاركة الصين ودعمها لعمليات البحث عن مصدر انتشار فيروس "كوفيد-19" منذ بداية البحوث العام الماضي؛ مشيرة إلى أن "البحث عن منشأ الفيروس، مسألة علمية معقدة، تحتاج لتعاون العلماء في جميع أنحاء العالم".