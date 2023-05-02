حرب فرقاء السودان تسببت في لجوء 100 ألف للخارج ونزوح 334 ألفاً في الداخل

أعلن مسؤولون بالأمم المتحدة، اليوم (الثلاثاء)، أن أكثر من 100 ألف لاجئ عبروا حتى الآن من السودان إلى دول مجاورة؛ هربًا من الصراع الذي اندلع الشهر الماضي، بينما نزح مئات الألوف داخل البلاد.
وأوضحت المنظمة الدولية للهجرة في إفادة صحفية بجنيف، أن 334,053 شخصًا نزحوا داخل السودان منذ 15 أبريل (نيسان) الماضي، وفقاً لـ"رويترز".
وبين المتحدث باسم المنظمة بول ديلون، أنه في حالات كثيرة، تواجه القوافل الصغيرة نوعًا ما التحدي القائم بين الفصائل المتحاربة، وهو وضع صعب وخطير للغاية بالنسبة لأولئك الذين يشرعون في القيام بهذه الرحلات.