حرب فرقاء السودان تسببت في لجوء 100 ألف للخارج ونزوح 334 ألفاً في الداخل

أعلن مسؤولون بالأمم المتحدة، اليوم (الثلاثاء)، أن أكثر من 100 ألف لاجئ عبروا حتى الآن من السودان إلى دول مجاورة؛ هربًا من الصراع الذي اندلع الشهر الماضي، بينما نزح مئات الألوف داخل البلاد.