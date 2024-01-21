ألمانيا.. تظاهرات جديدة ضدّ اليمين المتطرف

تمّ الإعلان عن تظاهرات في نحو أربعين مدينة كبيرة؛ مثل برلين، وميونيخ، وبون، وكولونيا، فضلًا عن مدن أصغر، كما خطّط لاحتجاج في دريسدن عاصمة ولاية ساكسونيا معقل حزب "البديل من أجل ألمانيا" (إيه إف دي) المعروف بنهجه المعادي للمهاجرين والمناوئ للنظام.