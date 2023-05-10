"العليمي": الحرب التي شنتها الميليشيات على اليمن دمرت كل القطاعات

أعلن الرئيس اليمني الدكتور رشاد العليمي عن مشروعات استراتيجية للبرنامج السعودي تم تدشينها في عدن وعدة محافظات، واصفًا إياها بأنها "رسالة للميليشيات بأن الشعب اليمني يريد السلام ويحتاج إلى الحياة"، وفقًا للعربية نت.
وتفصيلاً، تحدث "العليمي" في مقابلة مع قناة العربية عن "تنسيق واتفاق وتكامل بين البرنامج السعودي والحكومة اليمنية في تحديد أولويات المناطق والاحتياجات من المشروعات"، موضحًا أن "الحرب التي شنتها الميليشيات على البلاد دمرت كل القطاعات من صحة وتعليم وغيره".
ولفت "العليمي" إلى أن "الحكومة وضعت برنامجًا اقتصاديًا بالتنسيق مع الأشقاء في التحالف المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية"، قائلاً "نعلن اليوم أننا بصدد عمل برنامج إصلاح إداري وعرضه على مجلس القيادة الرئاسي، لأننا لسنا بحاجة إلى برنامج اقتصادي فقط وإنما إداري أيضًا".
وأوضح أنه "بفضل دعم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات استقرت العملة الوطنية نسبيًا"، كما أن "دعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية في مجال الطاقة الكهربائية خفف معاناة الشعب اليمني".
وتابع موضحًا " في مجال الكهرباء، فإنه يتم تنفيذ شبكة الضغط العالي والضغط المنخفض بتمويل من البرنامج السعودي".
واكد أن "السلام هو لليمنيين الذين يتطلعون إلى السلام الدائم والشامل". وقال: "نحن بمجلس القيادة الرئاسي نشكر جهود المملكة العربية السعودية في إحلال السلام في اليمن ودورها كوسيط للوصول الي حل سياسي شامل.. كما ندعم جهود المملكة في إحلال السلام في اليمن".
وقال العليمي: "عودتنا الميليشيات أنها ليست مع السلام ولا تخضع لسلام".. و"من التحديات التي تواجهنا هي عدم استجابة الميليشيات لمشروع السلام ولخريطة الطريق التي تبنتها المملكة العربية السعودية"، مشددًا على ضرورة استجابة "الميليشيات لمشروع خريطة الطريق التي تبنتها المملكة العربية السعودية.
وقال إن "الميليشيات تستخدم الهدن استراحة محارب ونحن جربناها".. "نحن نريد وقف إطلاق النار بشكل شامل ونهائي".