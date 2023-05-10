"العليمي": الحرب التي شنتها الميليشيات على اليمن دمرت كل القطاعات

وتفصيلاً، تحدث "العليمي" في مقابلة مع قناة العربية عن "تنسيق واتفاق وتكامل بين البرنامج السعودي والحكومة اليمنية في تحديد أولويات المناطق والاحتياجات من المشروعات"، موضحًا أن "الحرب التي شنتها الميليشيات على البلاد دمرت كل القطاعات من صحة وتعليم وغيره".