نعمل لنزع شرعية الاحتلال.. "رئيس وزراء فلسطين": احتجاز "إسرائيل" لأموال المقاصة يتواصل

وتابع: إضافة إلى الجوع والعطش اللذين يشهدهما أهلنا في قطاع غزة، وقطع الماء والكهرباء، فإن العملية التعليمية متعطلة تماماً في قطاع غزة، حيث حُرم جميع طلبة المدارس والجامعات والمعاهد من عام دراسي كامل، منهم 88 ألف طالب جامعي، ونحو نصف مليون طالب مدرسي، ودُمرت مدارس، ودُمرت 5 جامعات من أصل 6 دمارًا كاملًا وجزئيًا، منها 3 جامعات دُمرت دمارًا كاملًا، واستُشهد 3 رؤساء جامعات، كما استُشهد 95 أستاذًا جامعيًا، منهم 77 من حملة شهادة الدكتوراه.