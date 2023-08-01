إصابة امرأة تركية في هجوم مسلح على القنصلية الفخرية للسويد في إزمير

أصيبت موظفة تركية بجروح خطرة اليوم الثلاثاء من جراء هجوم مسلح على القنصلية الفخرية للسويد في محافظة إزمير غرب البلاد، وفق السلطات المحلية وتقارير إعلامية.
وفي التفاصيل، أعلن مكتب المحافظ أن الهجوم نفَّذه شخص "معوق ذهنيًّا" في منطقة كوناك في إزمير، مؤكدًا أن الشرطة تحقق في الحادث، فيما أفادت محطة "إن. تي. في" التلفزيونية الخاصة بأن الهجوم وقع أمام القنصلية الفخرية للسويد، ولفتت إلى أن المصابة -وهي سكرتيرة في البعثة الدبلوماسية- بحال حرجة إثر تعرضها لإطلاق نار.
وأوقفت السلطات التركية المهاجم وبحوزته السلاح المستخدَم، وفتحت تحقيقًا في الواقعة، وفق مكتب المحافظ الذي أضاف بأن المهاجم مواطن تركي مسجَّل في إقليم أغري بشرق البلاد، وفقًا لـ"العربية نت".
يُذكر أن القنصليات الفخرية تمثل مصالحها الوطنية في الخارج، لكنها لا تدار بواسطة دبلوماسيين معتمدين.