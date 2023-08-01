إصابة امرأة تركية في هجوم مسلح على القنصلية الفخرية للسويد في إزمير

وفي التفاصيل، أعلن مكتب المحافظ أن الهجوم نفَّذه شخص "معوق ذهنيًّا" في منطقة كوناك في إزمير، مؤكدًا أن الشرطة تحقق في الحادث، فيما أفادت محطة "إن. تي. في" التلفزيونية الخاصة بأن الهجوم وقع أمام القنصلية الفخرية للسويد، ولفتت إلى أن المصابة -وهي سكرتيرة في البعثة الدبلوماسية- بحال حرجة إثر تعرضها لإطلاق نار.