البديوي: الاقتصاد الخليجي يحقق نموًا يفوق المتوسط العالمي وسوق العمل الخليجي نما بنسبة 25%

وأشار إلى أن سوق العمل الخليجي شهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، وارتفع عدد العاملين في دول المجلس من نحو (27.9) مليون عامل في عام 2020 إلى قرابة (34.9) مليون عامل في عام 2024، بزيادة نسبتها (24.8%) وهو ما يعكس نجاح السياسات الرامية إلى تقليص معدلات البطالة وتوسيع دور القطاع الخاص، إضافة إلى تنمية المهارات وزيادة الاستثمارات في المنطقة.