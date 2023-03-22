كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ كروز قبالة ساحلها الشرقي

أطلقت كوريا الشمالية عدة صواريخ كروز قبالة ساحلها الشرقي، اليوم (الأربعاء)، بحسب ما ذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء الكورية الجنوبية.
وأفادت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية برصد عدة عمليات إطلاق صواريخ كروز من بلدة هامهونغ الساحلية الشمالية الشرقية، وفقاً لـ"فرانس برس".
وأضافت الهيئة أن الصواريخ انطلقت في المياه الشرقية لكوريا الشمالية، وأن سلطات المخابرات الكورية الجنوبية والأمريكية تحلل مزيدًا من التفاصيل.
ولفتت إلى أن الجيش الكوري الجنوبي سيحافظ على جاهزية حازمة، وسيكمل بنجاح باقي التدريبات مع الولايات المتحدة.
وكثفت كوريا الشمالية تجاربها العسكرية في الأسابيع القليلة الماضية، وأطلقت صاروخًا بالستيًا عابرًا للقارات الأسبوع الماضي، وأجرت محاكاة لهجوم نووي مضاد على الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مطلع الأسبوع.