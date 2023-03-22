كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ كروز قبالة ساحلها الشرقي

وكثفت كوريا الشمالية تجاربها العسكرية في الأسابيع القليلة الماضية، وأطلقت صاروخًا بالستيًا عابرًا للقارات الأسبوع الماضي، وأجرت محاكاة لهجوم نووي مضاد على الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مطلع الأسبوع.