3 مجازر آخر 24 ساعة.. ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 39.623 شهيدًا

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 39.623 شهيدًا، و91.469 مصابًا منذ السابع من أكتوبر 2023.