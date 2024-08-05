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3 مجازر آخر 24 ساعة.. ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 39.623 شهيدًا
وصول 40 شهيدًا و71 مصابًا إلى المستشفيات.. 91.469 مصابًا منذ السابع من أكتوبر
أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 39.623 شهيدًا، و91.469 مصابًا منذ السابع من أكتوبر 2023.
وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال ارتكبت ثلاثة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 40 شهيدًا و71 مصابًا خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وفق وكالة الأنباء الفلسطينية إلى أن آلاف الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.