مع عودة "بلينكن" للمنطقة.. هل تنجح أمريكا في إحياء مفاوضات هدنة غزة؟

ووفقًا لتقرير نُشر على موقع "أكسيوس" الإلكتروني، كان هناك اقتراح من مصر -وهي المحاوِر الرئيسي مع "حماس"- بعقد صفقة وقف إطلاق النار مقابل الرهائن، التي تم التوصل إليها في وقت سابق من هذا الشهر، وبموجبها يتم إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الأحياء مقابل وقف إطلاق النار لبضعة أيام، على أمل أن يساعد ذلك في كسر الجمود.