أهالي ضحايا انفجار ميناء بيروت يعتصمون دعمًا لقاضي التحقيق

وتجمع العشرات من أهالي الضحايا، رافعين صور أبنائهم أمام قصر العدل في بيروت، بحضور ناشطين حقوقيين ونواب انتخبوا إثر تظاهرات احتجاجية شهدها لبنان بدءاً من خريف عام 2019 دعماً لمسار التحقيق، وسط إجراءات أمنية مشددة في محيط قصر العدل وداخله، وفقاً لـ"فرانس برس".