ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 3300 قتيل و13 ألف مصاب

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم (الأربعاء)، ارتفاع إجمالي عدد الضحايا جراء العدوان الإسرائيلي على غزة، إلى أكثر من 3300 قتيل، منذ بدء الحرب.