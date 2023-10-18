العالم
ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 3300 قتيل و13 ألف مصاب
"الكيلة" طالبت بمحاسبة تل أبيب على جريمة مستشفى المعمداني
أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم (الأربعاء)، ارتفاع إجمالي عدد الضحايا جراء العدوان الإسرائيلي على غزة، إلى أكثر من 3300 قتيل، منذ بدء الحرب.
وبيّنت مي الكيلة، في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون، أن إجمالي عدد المصابين الفلسطينيين في القطاع وصل إلى أكثر من 13 ألفاً.
وطالبت المجتمع الدولي بمحاسبة "إسرائيل" على ارتكاب جريمتها في مستشفى المعمداني بغزة، الذي تعرَّض لقصف، أمس، أسفر عن مقتل وإصابة المئات.