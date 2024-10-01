إيران تُطلق صواريخ تجاه إسرائيل.. والجيش الإسرائيلي يؤكد: 200 صاروخ أُطلقت نحونا

وتابع: "في الدقائق القليلة الماضية وزعت قيادة الجبهة الداخلية تعليمات لإنقاذ الحياة في مناطق مختلفة من البلاد. مطلوب من الجمهور الانصياع لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية، وعندما ينطلق الإنذار عليكم الدخول إلى المنطقة المحمية، والانتظار هناك حتى صدور تعليمات أخرى".