إسرائيل: 300 ألف نزحوا من رفح منذ الأمر بإخلائها.. و"الأونروا": بل 150 ألفًا

وقال جيش الاحتلال في بيان: "إلى الآن نزح ما يناهز 300 ألف شخص إلى المنطقة الإنسانية في المواصي" إلى الشمال الغربي من رفح المكتظّة بنحو "1,4" مليون فلسطيني، نزحت غالبيتهم من مناطق أخرى منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" في السابع من أكتوبر "تشرين الأول".