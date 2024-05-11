إسرائيل: 300 ألف نزحوا من رفح منذ الأمر بإخلائها.. و"الأونروا": بل 150 ألفًا

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم "السبت"، أن "ما يناهز 300 ألف شخص نزحوا من الأحياء الشرقية لمدينة رفح" في جنوب قطاع غزة، مذ أصدر أوامر بإخلائها في السادس من مايو "أيار" مع بدئه عمليات برية.
وقال جيش الاحتلال في بيان: "إلى الآن نزح ما يناهز 300 ألف شخص إلى المنطقة الإنسانية في المواصي" إلى الشمال الغربي من رفح المكتظّة بنحو "1,4" مليون فلسطيني، نزحت غالبيتهم من مناطق أخرى منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" في السابع من أكتوبر "تشرين الأول".
في السياق نفسه أعلنت وكالةُ الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أن عدد النازحين من مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة ارتفع إلى 150 ألف فلسطيني، مع استمرار القصف الإسرائيلي المكثف على المدينة، ومع صدور أوامر إخلاء جديدة.
وقالت "لويز ووتريدج" من قسم الإعلام في "الأونروا" عبر منصة "إكس": "أينما نظرت في غرب رفح الآن وجدت العائلات تحزم أمتعتها في كل مكان، الشوارع أصبحت خالية بشكل ملحوظ".
وأضافت: "تشير التقديرات إلى أن 150 ألفًا فرّوا حتى الآن من رفح"، مشيرة إلى صدور أوامر جديدة من الجيش الإسرائيلي بإخلاء مناطق جديدة في رفح بجنوب القطاع وجباليا في الشمال.