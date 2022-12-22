تشيلي ترفع مستوى تمثيلها في الأراضي الفلسطينية إلى سفارة

وقال بوريك: "أحد القرارات التي اتّخذناها كحكومة، وأعتقد أنّنا لم نعلنه على الملأ، وأنا أخاطر بذلك الآن، هو أنّنا سنرفع مستوى تمثيلنا الرسمي في فلسطين، من قائم بالأعمال حالياً إلى سفارة سنفتتحها في عهد حكومتنا".