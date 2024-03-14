"عبّروا عن وطنيتكم".. "بوتين" يدعو الروس إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الخميس)، الروس إلى الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقررة من 15 حتى 17 مارس الجاري؛ "للتعبير عن وطنيتهم في فترة صعبة يمرّ بها البلد".
وفي مقطع فيديو بثه التلفزيون الروسي عشية بدء التصويت، قال "بوتين": "تعلمون أن بلدنا يمرّ بفترة صعبة، وأن هناك تحديات معقدة نواجهها على جميع المستويات تقريبًا".
وأضاف: "بهدف الاستمرار في الاستجابة لهذه التحديات بشرف وتحدي الصعوبات بنجاح، علينا أن نبقى متحدين وواثقين بأنفسنا، ودعوني أكون صريحًا: إن المشاركة في الانتخابات اليوم هي تعبير عن المشاعر الوطنية"، وفقاً لـ"فرانس برس".
وتفاخر "بوتين" بأن الاقتراع سيُجرى كذلك في أربع مناطق سيطرت عليها العام الماضي في أوكرانيا، بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم، التي أعلنت موسكو ضمها في العام 2014.
ويتوقع أن تُبقي الانتخابات "بوتين" في السلطة حتى عام 2030، أي حتى يبلغ من العمر 77 عاماً، مع احتمال فوزه بولاية إضافية حتى عام 2036 بفضل تعديل للدستور تم إجراؤه قبل أربع سنوات.