"عبّروا عن وطنيتكم".. "بوتين" يدعو الروس إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية

ويتوقع أن تُبقي الانتخابات "بوتين" في السلطة حتى عام 2030، أي حتى يبلغ من العمر 77 عاماً، مع احتمال فوزه بولاية إضافية حتى عام 2036 بفضل تعديل للدستور تم إجراؤه قبل أربع سنوات.