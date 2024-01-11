قائد عسكري فرنسي: 80% من حركة الملاحة تعبر باب المندب بفضل الجهود الدولية

أعلن قائد كبير بالبحرية الفرنسية، اليوم الخميس، أن القدرات الفرنسية الحالية في البحر الأحمر، التي استهدفها الحوثيون في اليمن كافية، مشيرًا إلى أن القوات ترافق السفن ذات المصالح الفرنسية التي تسافر إلى هناك.
ووفق وكالة “فرانس برس”، قال القائد الفرنسي: “باريس تتعاون بشكل وثيق مع العملية التي تقودها الولايات المتحدة في البحر الأحمر لكن تحركاتها لا تزال تحت القيادة الفرنسية بالكامل”.
وأضاف: “80% من حركة المرور لا تزال تمر عبر مضيق باب المندب بين اليمن وجيبوتي بفضل الجهود العسكرية الدولية”.
وكانت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية قد ذكرت اليوم الخميس، أن وزير الدفاع البريطاني، جرانت شابس، بعد أن صدت بريطانيا وأمريكا أكبر هجوم في البحر الأحمر، أشار بشكل غير مباشر إلى حتمية توجيه ضربة عسكرية للحوثيين في اليمن.
وأضافت أن "وزير الدفاع البريطاني، جرانت شابس، ألمح إلى أن الانتقام العسكري ضد الحوثيين قد يكون حتمياً، واتهم إيران بمساعدة الجماعة اليمنية المسلحة في مهاجمة السفن في البحر الأحمر".
وقال وزير الدفاع البريطاني، إنه على اتصال مستمر مع الشركاء الإقليميين للمملكة المتحدة، والجميع متفقون على أن هجمات الحوثيين لا يمكن أن تستمر ولن نسمح لها بالاستمرار.
وأضاف "شابس": "لذا راقبوا التطورات".