قائد عسكري فرنسي: 80% من حركة الملاحة تعبر باب المندب بفضل الجهود الدولية

أعلن قائد كبير بالبحرية الفرنسية، اليوم الخميس، أن القدرات الفرنسية الحالية في البحر الأحمر، التي استهدفها الحوثيون في اليمن كافية، مشيرًا إلى أن القوات ترافق السفن ذات المصالح الفرنسية التي تسافر إلى هناك.