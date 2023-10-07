الأمين العام للجامعة العربية يدعو لوقف العمليات العسكرية في قطاع غزة بشكل فوري

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إلى وقف العمليات العسكرية في قطاع غزة بشكل فوري، محذرًا من أن استمرار إسرائيل في تطبيق سياسات عنيفة ومتطرفة يعد بمثابة قنبلة موقوتة تحرم المنطقة من أية فرص جادة للاستقرار على المدى المنظور.