الطيران يحلّق.. الجيش السوداني يواصل هجومه على "الدعم السريع" بالخرطوم لليوم الـ5

وكشفت وسائل الإعلام، تنفيذ غارات جوية استهدفت مقر الاستراتيجية بالمقرن في الخرطوم، الذي استولت عليه قوات الدعم السريع من الجيش في يونيو 2023.. وكشفت مصادر عن أنه تم سماع أصوات الاشتباكات ورؤية أعمدة الدخان، في وسط الخرطوم بالسوق العربي ومقر القيادة العامة للجيش؛ فضلًا عن سلاح الإشارة التابع للجيش.