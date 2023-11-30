الرئيس الفلسطيني يطالب بتثبيت وقف إطلاق النار في غزة

طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم (الخميس)، بضرورة تثبيت وقف إطلاق النار الساري حالياً في قطاع غزة، وتحقيق وقف العدوان الإسرائيلي بشكل كامل، من أجل تجنيب المدنيين ويلات القصف والقتل والدمار، الذي تقوم به آلة القتل الإسرائيلية.