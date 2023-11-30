الرئيس الفلسطيني يطالب بتثبيت وقف إطلاق النار في غزة

طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم (الخميس)، بضرورة تثبيت وقف إطلاق النار الساري حالياً في قطاع غزة، وتحقيق وقف العدوان الإسرائيلي بشكل كامل، من أجل تجنيب المدنيين ويلات القصف والقتل والدمار، الذي تقوم به آلة القتل الإسرائيلية.
وشدد "عباس" خلال استقباله وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، على أهمية مضاعفة المواد الإغاثية والطبية والغذائية وتوفير المياه والكهرباء والوقود بأسرع وقت ممكن، وتقديم ما يلزم من مساعدات لتعاود المستشفيات والمرافق الأساسية عملها
في علاج الآلاف من الجرحى وتقديم خدماتها لأبناء شعبنا.
وسلم الرئيس الفلسطيني "بلينكن" ملفاً كاملاً حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة والضفة، بما فيها القدس، من قتل وتدمير وجرائم التطهير العرقي وغيرها من الجرائم، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
ودعا وزير الخارجية الأمريكي بإلزام حكومة الاحتلال بالوقف الفوري للانتهاكات بحق الأسرى وأبناء الشعب الفلسطيني في رام الله.