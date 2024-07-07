"إكواس" تحذر: المنطقة تواجه خطر التفكك بعد انسحاب دول الانقلابات العسكرية

وابتعدت هذه الدول عن فرنسا، الدولة الاستعمارية السابقة، وطردت القوات الفرنسية من أراضيها، كما دعا رئيس المجلس العسكري الحاكم في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني إلى إنشاء "مجتمع سيادي للشعوب يكون بعيدًا عن هيمنة القوى الأجنبية".